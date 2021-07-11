Зеленский прибыл с визитом в Германию
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Германию
Об этом сообщает Офис президента.
В ОП отметили, что Владимир Зеленский проведет ряд встреч. Он встретится с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Также состоится встреча с председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом.
- 9 июля стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский встретятся 12 июля во время ужина.
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