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Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швецию
В субботу, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл с рабочим визитом в Швецию
Об этом Зеленский сообщил в telegram.
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