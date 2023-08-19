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Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швецию

19 августа, 2023 суббота
11:26
Общество

В субботу, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл с рабочим визитом в Швецию

Об этом Зеленский сообщил в telegram.

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