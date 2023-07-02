Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Во время визита Зеленский заслушал доклад командующего Военно-морскими силами ВС Украины Алексея Неижпапы. Обсудили с ним оперативную обстановку в Черном море, оборонные возможности ВМС, а также стратегию развития ВМС во время войны и после нее.

"Обсудили промежуточные результаты и перспективы развития программы морских дронов и ракетной программы", – добавил Зеленский.