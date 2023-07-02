Зеленский прибыл на Одесчину
В воскресенье, 2 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Одесскую область, где обсудил с украинскими военными оперативную обстановку в Черном море
Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Во время визита Зеленский заслушал доклад командующего Военно-морскими силами ВС Украины Алексея Неижпапы. Обсудили с ним оперативную обстановку в Черном море, оборонные возможности ВМС, а также стратегию развития ВМС во время войны и после нее.
"Обсудили промежуточные результаты и перспективы развития программы морских дронов и ракетной программы", – добавил Зеленский.
- В воскресенье, 2 июля, в День Военно-Морских Сил ВСУ президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и ряд других чиновников опубликовали поздравления.
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