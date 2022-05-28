Зеленский – премьеру Нидерландов: если вы считаете, что нам нет места в ЕС, то вы должны сказать это прямо и четко

Об этом он сказал в интервью Nieuwsuur , сообщает Укринформ .

"Я сказал ему очень откровенно, что если вы считаете, что нам нет места в ЕС, то вы должны сказать это прямо и четко", - сказал президент.

По его мнению, Украина готова вступить в ЕС.

"Мы должны и хотим внедрять необходимые для этого реформы", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, ряд стран ЕС, выступающих против ускоренного членства, одной из причин называют коррупцию, ведь согласно статистике Украина занимает 122-е место в рейтинге наименее коррумпированных стран.

Зеленский сравнил это с тем, что Россия утверждает, что мы нацисты, и они базируются на "официальных сообщениях".

Премьер-министр Нидерландов выразил сомнение, что Украина в июне 2022 года получит статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление премьера Нидерландов Марка Рютте о том, что Украина вряд ли скоро получит статус кандидата на вступление в ЕС и о несправедливости в отношении стран Западных Балкан.