Зеленский предупредил об усилении враждебной активности в преддверии ответа Европейского совета

Об этом президент сообщил во время вечернего видеообращения.

По его словам, с завтрашнего дня, 20 июня, для Украины начнется историческая неделя, когда государству могут предоставить статус кандидатства в ЕС, поэтому, вероятно, Россия усилит враждебную активность.

"Очевидно, что стоит ожидать от России усиления враждебной активности. Специально – показательно. Именно на этой неделе. И не только против Украины, но и других стран Европы. Мы готовимся. Мы готовы. Предупреждаем партнеров", - сказал Зеленский.

Президент сказал, что позывное решение для Украины отвечает интересам всей Европы.

"Уже есть положительное решение Еврокомиссии, и в конце новой недели будет ответ Европейского совета. Я думаю, для всех очевидно, что с 1991 года было немного столь судьбоносных решений для Украины, как ожидаем мы сейчас. И я уверен, что интересам всей Европы отвечает только положительное решение", - добавил президент.



Зеленский также сообщил о новых обращениях, в том числе и к европейцам. Также отметил, что в очередной раз будет говорить о европейской перспективе для Украины, чтобы собрать для новых поклонников.

17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Также такой статус предоставлен и Молдове. Грузии предоставили только "европейскую перспективу".

19 июня Верховная Рада обратилась в страны ЕС и ее учреждения поддержать предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз.

Премьер-министр Денис Шмигаль считает, что получение статуса кандидата в члены ЕС предоставит Украине шесть преимуществ.

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