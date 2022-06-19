Зеленский предупредил об усилении враждебной активности в преддверии ответа Европейского совета
23-24 июня на саммите ЕС могут принять решение о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС. Владимир Зеленский сказал, что в течение недели следует ожидать усиления российской агрессии
Об этом президент сообщил во время вечернего видеообращения.
По его словам, с завтрашнего дня, 20 июня, для Украины начнется историческая неделя, когда государству могут предоставить статус кандидатства в ЕС, поэтому, вероятно, Россия усилит враждебную активность.
"Очевидно, что стоит ожидать от России усиления враждебной активности. Специально – показательно. Именно на этой неделе. И не только против Украины, но и других стран Европы. Мы готовимся. Мы готовы. Предупреждаем партнеров", - сказал Зеленский.
Президент сказал, что позывное решение для Украины отвечает интересам всей Европы.
"Уже есть положительное решение Еврокомиссии, и в конце новой недели будет ответ Европейского совета. Я думаю, для всех очевидно, что с 1991 года было немного столь судьбоносных решений для Украины, как ожидаем мы сейчас. И я уверен, что интересам всей Европы отвечает только положительное решение", - добавил президент.
Зеленский также сообщил о новых обращениях, в том числе и к европейцам. Также отметил, что в очередной раз будет говорить о европейской перспективе для Украины, чтобы собрать для новых поклонников.
- 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Также такой статус предоставлен и Молдове. Грузии предоставили только "европейскую перспективу".
- 19 июня Верховная Рада обратилась в страны ЕС и ее учреждения поддержать предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз.
- Премьер-министр Денис Шмигаль считает, что получение статуса кандидата в члены ЕС предоставит Украине шесть преимуществ.
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