Зеленский предупредил об угрозе мировой войны, если Китай станет союзником РФ
Владимир Зеленский заявил о риске мировой войны, если Китай поддержит Россию в войне с Украиной
Об этом президент Украины рассказал в интервью Die Welt .
"Китайский вопрос очень сложен. Для нас важно, чтобы Китай не поддерживал РФ в этой войне. На самом деле я хотел бы иметь его на нашей стороне. Однако я не думаю, что на данный момент это возможно. Но я вижу возможность для Китая сделать прагматичную оценку того, что здесь происходит. Потому что если бы Китай вступил в союз с Россией, то вспыхнула бы мировая война, и я думаю, что Китай это осознает", - сказал Зеленский.
Президент Украины напомнил, что Пекин обязался уважать территориальную целостность Украины после того, как наша страна отказалась от ядерного оружия и подписала Будапештский меморандум.
"Есть старые договоренности, гарантии безопасности, которые были следствием Будапештского меморандума и на которые потом пошли другие страны. В то время было четкое обязательство Китая защищать территориальную целостность Украины. Мы имели эти гарантии. И я прошу вас придерживаться нашей формулы мира из 10 пунктов. Ядерная безопасность - первый вопрос, в котором Китай должен играть роль вместе с Соединенными Штатами и некоторыми государствами ЕС. И не только как залог безопасности Украины, но и всего мира", - подчеркнул Зеленский.
В то же время президент Украины подчеркнул, что пока не видит признаков военной поддержки Китаем России.
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