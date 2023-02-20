Об этом президент Украины рассказал в интервью Die Welt .

"Китайский вопрос очень сложен. Для нас важно, чтобы Китай не поддерживал РФ в этой войне. На самом деле я хотел бы иметь его на нашей стороне. Однако я не думаю, что на данный момент это возможно. Но я вижу возможность для Китая сделать прагматичную оценку того, что здесь происходит. Потому что если бы Китай вступил в союз с Россией, то вспыхнула бы мировая война, и я думаю, что Китай это осознает", - сказал Зеленский.

Президент Украины напомнил, что Пекин обязался уважать территориальную целостность Украины после того, как наша страна отказалась от ядерного оружия и подписала Будапештский меморандум.

"Есть старые договоренности, гарантии безопасности, которые были следствием Будапештского меморандума и на которые потом пошли другие страны. В то время было четкое обязательство Китая защищать территориальную целостность Украины. Мы имели эти гарантии. И я прошу вас придерживаться нашей формулы мира из 10 пунктов. Ядерная безопасность - первый вопрос, в котором Китай должен играть роль вместе с Соединенными Штатами и некоторыми государствами ЕС. И не только как залог безопасности Украины, но и всего мира", - подчеркнул Зеленский.

В то же время президент Украины подчеркнул, что пока не видит признаков военной поддержки Китаем России.