Зеленский предупредил Европу об уличных протестах из-за нехватки продовольствия

Об этом президент Украины заявил, выступая на Безопасностном форуме в Братиславе GLOBSEC.

Он подчеркнул, что проблему российского вторжения в Украину не следует ограничивать боевыми действиями. "Невозможно обойти блокаду Российской Федерацией украинских портов. Из-за этого акта агрессии российского государства мир на пороге продовольственного кризиса", - сказал Зеленский.

"И это не просто какая-то проблема с продовольствием. Это дефицит на рынке, - продолжил президент Украины. - Это катастрофический рост цен на базовые продукты. Это угроза голода для десятков миллионов людей в разных странах. Если это не предотвратить, получим проблему политического хаоса в некоторых государствах Африки, Азии. А значит, миграционный кризис в Европе, когда люди из стран, страдающих голодом, будут искать спасения".

Продовольственный кризис, по мнению Владимира Зеленского, "неизбежно приведет к масштабным протестам и в европейских странах. Многим правительствам придется объяснять протестующим на улицах разных европейских городов, почему наш континент оказался в заложниках одного государства (это государство – Россия) и одного человека в Москве, который отдал приказ по морской блокаде Украины".

2 июня Зеленский представил платформу United24 на Международном форуме безопасности GLOBSEC.

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