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Главная война с Россией Зеленский предупредил, что ситуация на ЗАЭС очень рискованна. Станция может снова оказаться в шаге от катастрофы

Зеленский предупредил, что ситуация на ЗАЭС очень рискованна. Станция может снова оказаться в шаге от катастрофы

26 августа, 2022 пятница
23:07
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, где поднял тему ЗАЭС и заявил, что ситуация продолжает быть очень рискованной

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

"Нашим атомщикам, всем специалистам энергетической отрасли удается оберегать ЗАЭС от худшего сценария, который постоянно провоцируют российские силы. В настоящее время станцию удалось подключить к сети. Она производит энергию для Украины. Хочу подчеркнуть, что ситуация остается очень рискованной, опасной. Любое повторение вчерашних событий, то есть любое отключение станции от сети, любые действия России, которые могут спровоцировать отключение реакторов, снова поставят станцию в шаге от катастрофы", - сказал президент Украины.

Зеленский также отметил важность миссии МАГАТЭ.

"Поэтому так важно, чтобы миссия МАГАТЭ прибыла на станцию как можно быстрее и помогла держать АЭС под украинским контролем в постоянном режиме. Поэтому так важно, чтобы российские войска вышли из станции и соседних районов и исчезла угроза обстрелов самой станции или линий электропередачи с нее", – говорится в видеообращении Владимира Зеленского.

  • 22 августа в результате обстрелов российских захватчиков во временно оккупированном городе Энергодар погиб работник Запорожской атомной электростанции
  • 25 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии . На шестом энергоблоке сработала аварийная защита. 26 августа один из остановленных энергоблоков Запорожской АЭС подключили к энергосети
  • Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует договориться и посетить Запорожскую атомную электростанцию до 5 сентября .
  • 26 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул , что Россия должна обеспечить беспрепятственный ремонт линий электропередачи и полное подключение Запорожской АЭС к украинской энергосети.

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