Зеленский предупредил, что РФ может попытаться вернуть деоккупированные города

Об этом Зеленский рассказал в интервью AP.

По его словам, прочность позиции Украины в переговорах с РФ будет зависеть от прочности позиций на Востоке Украины и в зоне ООС.

"Мариуполь – это сердце этой войны на сегодня. Оно бьется, мы воюем, мы крепки. Если оно перестанет биться, то у нас будут более слабые позиции. Защитники Мариуполя – люди, которые оттянули на себя большое количество врага. Чем крепче наша позиция в Мариуполе, тем крепче наша позиция будет на Востоке государства и в ООС", - убежден Зеленский.

Он подчеркнул, что в случае ослабления украинских позиций враг может попытаться снова захватить деоккупированные города.

"Если у нас ситуация будет слабая по всем этим направлениям, то мы можем и не дождаться встречи, потому что тогда Россия будет делать шаги, которые могут привести к возвращению в те города, которые мы сейчас деоккупировали. Они могут пойти на это", - предупредил Зеленский.

10 апреля Владимир Зеленский заявил, что Украина будет договариваться с РФ о мире на выгодных для себя условиях .

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