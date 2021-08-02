Зеленский представил программу мероприятий к 30-й годовщине Дня Независимости Украины
Президент Владимир Зеленский представил план празднования Дня Независимости Украины
Об этом он заявил на форуме "Украина.30", передает Lb.ua .
Ко Дню Независимости в Украине привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика. С 16 августа ее представляют для показа в Софийском соборе.
22 августа состоится чествование военных, погибших в Одессе. Также состоится награждение новой премией - "Национальная легенда" - награда "гениям украинского народа".
23 августа в географическом центре Украины построят Монумент единства Украины. Одновременно в городах поднимут в небо флаг. Также состоится первый саммит "Крымской платформы" и пройдет Саммит первых леди и джентльменов.
Кроме этого, 23 августа в оперном театре легенды оперы и балета проведут концерт для лидеров государств.
24 августа в Киеве и Одессе состоится военный парад.
"Впервые за 30 лет независимости Украины запланированы мероприятия с участием всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров", - отметил он.
24 августа также состоится благотворительный концерт Андреа Бочелли на НСК "Олимпийский". Средства пойдут на строительство музея Ивана Марчука.
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