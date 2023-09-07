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Зеленский представил нового министра обороны и озвучил задачи, стоящие перед Умеровым

7 сентября, 2023 четверг
13:01
Общество

Президент Владимир Зеленский в четверг, 7 сентября, представил нового министра обороны Украины перед работниками ведомства: он озвучил задачи, стоящие перед Рустемом Умеровым

Об этом Зеленский написал в telegram.

По словам президента, оборонное ведомство должно отвечать за координацию всего сектора обороны и концентрироваться на военных, поскольку "их время и силы – это ценность государства". Для этого нужно внедрять новую философию отношения к воинам.

"Если для блага и крепости воина нужны изменения в деятельности сил обороны, значит, такие изменения должны быть мгновенными. Это касается всего, от бюрократических процедур, отнимающих время и энергию воинов, до обеспечения наших воинов", - сказал Зеленский.

Он отметил необходимость цифровизации и уменьшения количества бюрократических процедур. Кроме того, президент отметил, что необходимо искать и внедрять в украинские войска все, что может уберечь жизнь и здоровье воинов. Следует также масштабировать "каждый положительный пример боевых бригад".

"Силы обороны Украины имеют самый большой в мире опыт успешной защиты в современной войне. Все, что дает такая защита, должно работать на каждого украинского воина, на наше государство в целом и на безопасность наших партнеров. Этим нужно заниматься. Целенаправленно", - заявил он.

В частности, речь идет о соответствующих тренировках военных, медицинском и военном обеспечении бригад, коммуникации с родными воинов.

"А главное, нужно больше доверия. Доверия к принимаемым решениям, доверия к проводимым закупкам, доверия к поставке, которая запланирована и осуществляется, и доверия к коммуникации между подразделениями и необходимыми им звеньями системы обороны Украины. Уверен, что Рустем Умеров способен это обеспечить", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, также необходимо забывать о стратегической задаче Украины – интеграции в НАТО.

Рустем Умеров и министерство обороны Украины

В воскресенье, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил увольнение министра обороны Алексея Резникова.

В среду, 6 сентября, Верховная Рада Украины согласовала назначение Рустема Умерова министром обороны. Новый министр обороны Украины Рустем Умеров изъявил желание взять под личный контроль вопросы центров комплектования.

Новоиспеченный министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о первых планах в новой должности. Умеров подчеркнул, что Минобороны разработает концепцию трансформации оборонной системы Украины с новой стратегией нацбезопасности и обороны в соответствии с доктриной победы президента Украины, новыми вызовами, реалиями и стандартами НАТО. Также есть задача цифровизировать все процессы.

Эспрессо рассказывает что известно о политике, меценате и предпринимателе Рустеме Умерове.

Украина
Владимир Зеленский
военные силы Украины
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