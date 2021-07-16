Зеленский представил Монастырского коллективу МВД
Президент Украины принял участие в представлении нового министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского коллективу министерства
Об этом сообщает сайт Президента Украины.
Зеленский отметил, что назначение Монастырского на пост главы МВД - это доверие от парламента, премьер-министра и президента.
"Хочу поздравить Дениса Анатольевича Монастырского с этим очень важным доверием от парламента, от премьер-министра и от президента. Мы действительно хотели, чтобы вы стали министром, чтобы вас поддержали парламентарии. Очень важно, чтобы руководство государства доверяло министрам, и прежде всего руководству правоохранительных органов и МВД", - сказал президент во время встречи.
Он убежден, что многие офицеры верно служат своему государству и своему народу, защищая покой и безопасность граждан. Кроме того, многие из них наряду с представителями других военных формирований отстаивают суверенитет и территориальную целостность Украины на востоке.
Кроме того, глава государства отметил, что, как гражданин Украины, хочет доверять правоохранительным органам и гордиться каждым правоохранителем.
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