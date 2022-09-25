Зеленский предположил, что ядерные угрозы Путина могут стать реальностью
Президент Владимир Зеленский считает, что ядерная угроза со стороны Российской Федерации может стать реальностью
Об этом он сказал в интервью CBS.
"Смотрите, возможно, вчера это был блеф. Теперь это может стать реальностью", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, блефует ли президент Путин, угрожая Украине ядерным оружием.
В этом контексте Зеленский упомянул о постоянных обстрелах Запорожской АЭС, расположенной во временно оккупированном Россией Энергодаре. А также об атаках на Южноукраинскую АЭС, в ходе одного из которых россияне выпустили по станции ракету "Искандер".
"Ракета попала в район, который находился в 300 метрах от АЭС. Атомная станция потеряла все окна, двери. Так он (Путин, - ред.) хочет испугать весь мир. Это первые шаги его ядерного шантажа. Я не думаю, что он блефует ", – отметил Зеленский.
По мнению президента, мир сдерживает эту угрозу.
"Мы должны продолжать давить на него и не разрешать ему продолжать", - подчеркнул Зеленский.
- 25 сентября советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил, что Россию ожидают катастрофические последствия, если она использует ядерное оружие , и дополнительные экономические санкции, если завершит псевдореферендумы на временно оккупированных территориях.
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