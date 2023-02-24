Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости" во время трансляции в эфире Еспресо .

"Президенту Путину нужно показывать успехи и победы. Успех на поле боя в Украине у него не состоится. Массированного реванша не получится, по крайней мере, мы будем бороться, и если будет поставка, будем сильнее. Все понимают, что его "успех" может быть там, где есть слабое место. Желательно, чтобы это были те государства, которые до этого имели влияние Москвы еще в советское время. И так же, где есть те или иные неурядицы, конфликты, сепаратные институты. Вот, что происходит", – пояснил президент Украины.

Владимир Зеленский напомнил о перехваченном украинской разведкой документе о планах Кремля сменить руководство Молдовы.

"Это важно, потому что там есть доказательства, что они хотели сменить руководство государства. А теперь подумаем, как они могут это сделать. Я не вижу их границ с Молдовой, соответственно, будет высадка. Где она может быть? То есть мы говорим об атаке из Приднестровья или атаке из Кишинева, и они могут это делать и развивать это направление, сейчас они вбрасывают, что на границе, на контактной линии Приднестровья и Украины есть какие-то недоразумения, и они забрасывают эту информацию через медиа, что Украина собирается зайти на территорию Приднестровья, потому что четко понимают, что мы уважаем территориальную целостность Молдовы. Мы считаем, что территория Приднестровья – территория независимой Молдовы. Они провоцируют постоянно, с самого начала войны были выстрелы с территории Приднестровья в нашу сторону. Я говорил, чтобы Молдова думала, как решить этот вопрос . Я считаю, что Россия будет добиваться каких-то успехов", - отметил Зеленский.









