Зеленский предоставил безвиз иностранцам, помогающим Украине в войне с Россией
Президент Украины на период действия военного положения ввел безвизовый режим для сотрудников международных медицинских или гуманитарных организаций и еще ряда лиц.
Об этом говорится в указе президента №132/2022, размещенном на сайте главы государства, передает Эспрессо.TV .
Своим указом Зеленский, в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, устанавливает:
"Ввести с 14 марта временно на период действия военного положения до принятия президентом Украины соответствующего решения, безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, являющихся сотрудниками международных медицинских или гуманитарных организаций, фондов или программ, других организаций, прибывающих в Украину по приглашению Кабинета министров Украины для предоставления гуманитарной помощи населению, кроме граждан государства, признанного государством-агрессором".
Указ вступает в силу со дня его оглашения.
- Напомним, Владимир Зеленский просит Раду продлить военное положение в Украине.
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