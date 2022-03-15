Зеленский предоставил безвиз иностранцам, помогающим Украине в войне с Россией

Об этом говорится в указе президента №132/2022, размещенном на сайте главы государства, передает Эспрессо.TV .

Своим указом Зеленский, в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, устанавливает:

"Ввести с 14 марта временно на период действия военного положения до принятия президентом Украины соответствующего решения, безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, являющихся сотрудниками международных медицинских или гуманитарных организаций, фондов или программ, других организаций, прибывающих в Украину по приглашению Кабинета министров Украины для предоставления гуманитарной помощи населению, кроме граждан государства, признанного государством-агрессором".

Указ вступает в силу со дня его оглашения.

Напомним, Владимир Зеленский просит Раду продлить военное положение в Украине.

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