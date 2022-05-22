Зеленский предложит предоставить полякам особый статус в Украине, - депутат Совгиря
Президент Украины Владимир Зеленский внесет в Совет законопроект об особом правовом статусе граждан Польши в Украине
Об этом сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном Суде и народный депутат от фракции "Слуга Народа" Ольга Совгиря.
"Президент Украины анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине", - отметила она.
Что будет означать особый статус, и другие детали пока не раскрывается.
- Напомним, в Гданьске и Гдыне открыли пункты финансовой помощи для украинских беженцев. В дополнение к формам материальной поддержки в Гданьске люди, которые особенно нуждаются, смогут получить предоплаченные карты или электронные коды для покупок в магазинах Biedronka.
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