Зеленский предложил Трюдо стать лидером в глобальных усилиях по разминированию Украины

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Обсудили разминирование. У Канады есть и соответствующие технологии, и соответствующие гуманитарные амбиции. Я предложил премьер-министру Трюдо стать лидером в глобальных усилиях для очистки нашей земли от российских мин и снарядов. Из-за российской войны украинская земля является одной из самых загрязненных минами в мире. И хотя в мире есть схожие примеры масштабного загрязнения, мы должны сделать то, чего не делали до сих пор другие: мы должны создать прецедент быстрого и масштабного разминирования, не оставлять эту проблему на десятилетия. Я благодарю Канаду за готовность нам помогать", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский в среду, 28 сентября, провел целую серию переговоров: президент Турции Эрдоган, канцлер Германии Шольц, премьер-министр Канады Трюдо, премьер-министр Великобритании Трасс, генеральный секретарь ООН Гутерриш, президент Европейского совета Шарль Мишель.

28 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале реализации помощи каждому украинцу , который недавно был освобожден из российского плена.

Зеленский также подчеркнул, что мир продолжит поддерживать нашу страну после проведения псевдореферендума на оккупированных территориях.

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