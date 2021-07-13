Зеленский предложил "слугу" Монастырского на пост главы МВД

Об этом передают "Бабель", РБК-Украина, нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук в комментарии УП и нардеп-"слуга" Александр Качура в Telegram .



Как отмечает Бабель, на пост министра внутренних дел претендуют нардепы фракции "Слуга народа" Денис Монастырский и Александр Бакумов.

В свою очередь, Качура сообщил, что президент предложил на пост главы МВД Дениса Монастырского - фракция поддержала аплодисментами.



Кравчук отметила, что поскольку отставка Арсена Авакова была по собственному желанию, то фракция должна была поддержать ее. Так же, по словам Кравчук, фракция в целом поддержит на должность главы МВД Монастырского.

"Монастырского официально представили кандидатом па пост главы МВД", - заявила она.



Справка: Денис Монастырский - председатель правоохранительного комитета Верховной Рады. А Александр Бакумов - руководитель подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков официально подал заявление об отставке.

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