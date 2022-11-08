Зеленский предложил Раде продлить мобилизацию и военное положение

Соответствующие законопроекты №8189 и 8190 были зарегистрированы 8 ноября.

Пока на сайте отсутствуют тексты проектов законов, но указано, что они получены парламентом и уже переданы на рассмотрение руководству.

Срок прошлого продления мобилизации и военного положения истекает 21 ноября. Сроки, на которые мобилизацию и военное положение могут продлиться, пока не известны. Но нардеп Ярослав Железняк предполагает, что речь может идти о 90 днях.

"На ближайшем пленарном заседании будет снова продлено военное положение и общая мобилизация. Соответствующие документы от президента уже зарегистрированы в парламенте. С высокой долей вероятности продления будет снова на 90 дней", - написал он в Telegram .

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