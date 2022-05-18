Зеленский предложил Раде продлить действие военного положения и общей мобилизации в Украине
Президент Украины предлагает парламенту продлить срок действия военного положения и проведения общей мобилизации в Украине
Соответствующие законопроекты зарегистрированы в Верховной Раде Украины
На сайте Верховной Рады 18 мая зарегистрированы два законопроекта, представленных Владимиром Зеленским: проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации" (№7389) и проект закона об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации" (№7390).
В день полномасштабного вторжения России 24 февраля Верховная Рада ввела военное положение на всей территории Украины. 15 марта согласовала его продление до 25 апреля. 19 апреля Зеленский подал законопроект о продлении военного положения, а 21 апреля парламент проголосовал за это решение: военное положение в стране продлили до 25 мая.
- В связи с полномасштабной агрессией РФ указом президента Украины от 24 февраля была объявлена всеобщая мобилизация на три месяца. 2 мая начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач отметил, что при необходимости процесс может быть продлен после 24 мая.
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