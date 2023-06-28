Зеленский предложил Раде изменить дату празднования Рождества и Дня защитников и защитниц Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об изменении дат трех праздничных дней - Рождества, Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц
Об этом сообщает народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.
Соответствующий законопроект №9431 "О внесении изменений в статью 73 Кодекса Законов о труде Украины", зарегистрированный 28 июня, предусматривает введение новых дат празднования, в частности:
- 25 декабря – Рождество Христово (вместо 7 января);
- 15 июля – День Украинской Государственности (вместо 28 июля);
- 1 октября – День защитников и защитниц Украины (вместо 14 октября).
- В декабре 2022 года в приложении Дия проводился опрос о дате празднования Рождества.
- В феврале Украинская греко-католическая церковь объявила о переходе на новый календарь.
- 24 июня Архиерейский собор ПЦУ рассмотрел календарный вопрос и утвердил новый церковный календарь. Переход на новый юлианский календарь состоится с 1 сентября.
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