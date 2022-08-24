Зеленский предложил провести саммит будущего под эгидой ООН в Украине

Об этом он заявил , выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

"Генсек ООН Антониу Гутерреш хочет организовать Саммит в следующем году. Мы поддерживаем эту инициативу и снова подтверждаем: чтобы выстроить наше общее будущее, необходимо оставить на свалке истории то, что не позволяло человечеству жить в условиях мира, а именно – агрессию, колониальные амбиции. Это то, что демонстрирует Россия. Убежден в том, что мы вместе сможем построить общее будущее", - сказал Зеленский.

По его словам, было бы символично провести этот саммит в Украине, где решается, будет ли будущее вообще.

"Этот вопрос решается также на Запорожской АЭС, в наших морских портах, на Донбассе, в Крыму. Наша независимость – это ваша безопасность", - подчеркнул президент.

24 августа Совет Безопасности ООН проводит заседание , посвященное широкому спектру вопросов, связанных с последствиями полномасштабной российской войны против Украины.

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