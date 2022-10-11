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Зеленский предложил G7 поддержать размещение на границе Украины и Беларуси миссии международных наблюдателей

11 октября, 2022 вторник
17:37
война с Россией

Владимир Зеленский предложил разместить на границе Украины и Беларуси миссию международных наблюдателей для мониторинга ситуации в сфере безопасности

Об этом Зеленский сказал во время выступления на видеоконференции лидеров Группы семи и Украины.

Зеленский напомнил, что Россия использует территорию Беларуси для ударов по Украине, а в последние дни пытается прямо втянуть Беларусь в войну, разыгрывая провокацию с тем, что Украина якобы готовит удар по этой стране.

"Опосредованно – уже она втянула их. А стремится – втянуть напрямую. Украина не планировала и не планирует военные меры против Беларуси. Нас интересует только восстановление нашей территориальной целостности. Но чтобы полностью снять эту провокацию, чтобы снять эти звучащие от Лукашенко нарративы, чтобы снять даже предположение о какой-либо угрозе якобы от нас, мы предлагаем свое решение", – сказал Зеленский.

Следовательно, он предложил разместить на границе Украины и Беларуси миссию международных наблюдателей для мониторинга ситуации безопасности.

"Формат может быть проработан нашими дипломатами. И я прошу вас на уровне Группы семи поддержать эту нашу инициативу", – добавил президент Украины.

  • Во время обращения Зеленский рассказал , что, по данным украинской разведки, Россия заказала у Ирана 2,4 тыс. беспилотников-камикадзе "Шахид"

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