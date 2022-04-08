Зеленский предложил Финляндии принять участие в восстановлении учебных заведений и модернизации образования в послевоенной Украине

Об этом Владимир Зеленский попросил, выступая в парламенте Финляндии.

"Уже сейчас нам нужно думать о том, как отстроить наше государство после этой войны. Мир знает о лидерстве вашей страны, вашего народа в образовательной отрасли. Вы действительно построили такую образовательную систему, которая позволяет защищать личную свободу человека, делать его образованным, учить уважению к другим людям, к окружающей среде и к миру в целом.За полтора месяца от начала российского вторжения уже разрушены или повреждены 928 образовательных объектов. Поэтому я приглашаю ваше государство, ваши компании, ваших специалистов присоединиться к восстановлению нашей образовательной отрасли и модернизации образования в Украине. Мы должны сделать все, чтобы даже после этой сверхжестокой войны против нашего народа у наших людей и дальше прорастало добро в сердцах и чтобы они были открыты к миру, потому что ненависть должна проиграть, а свобода должна победить. Сначала в Украине, а дальше повсюду, где тирания еще попытается поднять голову", – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, на фоне российской агрессии в Украине Финляндия может подать заявку на вступление в НАТО еще до конца апреля 2022 года.

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