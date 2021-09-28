Зеленский предложил Facebook открыть офис в Украине

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский предложил рассмотреть возможность открытия офиса компании Facebook в Украине.

"Мы стремимся предоставлять лучшие услуги и поддержку нашим украинским пользователям. Это отражается в разных действиях компании, включая недавний запуск Facebook AMBER Alert в Украине, и мы надеемся в будущем укрепить наше сотрудничество", - ответила Сэндберг.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что предвыборная президентская кампания Зеленского была самой технологичной в мире, и ключевыми каналами коммуникации были сервисы Facebook и Instagram.

Также участники видеоконференции обсудили вопрос открытия R & D-центра Facebook в Украине.