Зеленский предложил Facebook открыть офис в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главным операционной директором Facebook Шерил Сэндберг и вице-президентом компании Ником Клеггом
Об этом сообщает Офис президента.
Зеленский предложил рассмотреть возможность открытия офиса компании Facebook в Украине.
"Мы стремимся предоставлять лучшие услуги и поддержку нашим украинским пользователям. Это отражается в разных действиях компании, включая недавний запуск Facebook AMBER Alert в Украине, и мы надеемся в будущем укрепить наше сотрудничество", - ответила Сэндберг.
Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что предвыборная президентская кампания Зеленского была самой технологичной в мире, и ключевыми каналами коммуникации были сервисы Facebook и Instagram.
Также участники видеоконференции обсудили вопрос открытия R & D-центра Facebook в Украине.
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