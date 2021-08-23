Зеленский предложил Дуде вместе противодействовать "Северному потоку-2"
Президент Украины Владимир Зеленский предложил польскому коллеге Анджею Дуде совместно противодействовать завершению строительства "Северного потока-2"
Об этом сообщает пресс-служба Офис президента.
"Проект "Северный поток - 2" мы рассматриваем прежде всего как угрозу безопасности. Поэтому должны совместно работать над тем, чтобы не допустить его запуска. Это - в интересах энергетической безопасности Европы в целом", - подчеркнул президент Украины.
Лидеры государств также обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере, в частности совместные проекты по диверсификации поставок энергоносителей.
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