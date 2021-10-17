Зеленский предлагал доктору Комаровскому быть министром
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский дважды отказал президенту Владимиру Зеленскому, который предлагал ему сначала должность министра здравоохранения, а затем - депутатский мандат "Слуги народа"
Об этом передает Еспресо.TV .
"Мои отношения с Владимиром Александровичем самые дружеские ... Когда Владимир Александрович собирался в президенты, мы с ним встретились в Харькове. Я сказал, что всегда готов подсказать. Быть тем, кто советует, я однозначно могу ...
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Владимир Александрович мне звонил, звал в команду, звал в министры. Я сказал, что организация здравоохранения - это не мое, но я всегда могу быть рядом как человек, который всегда может сказать, что стоит за этой темой в медицине - медицинская наука, польза для людей или бизнес? Я отказал ему", - сказал Комаровский в эфире канала Украина 24 .
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Комаровский сообщил, что потом Зеленский предложил ему пойти в народные депутаты.
"Я сказал - ни в каких депутатах нет смысла", - отметил врач.
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