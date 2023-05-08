Зеленский предлагает установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне и подписал указ о праздновании Дня Европы
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, предлагающий установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов
Об этом он сказал в видеообращении 8 мая.
"Сегодня я подаю в Верховную Раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", - подчеркнул Зеленский.
По словам главы ВР Руслана Стефанчука , документ предусматривает изменения в действующее законодательство. Вместо Дня памяти и примирения предлагается установка в Украине Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов ежегодно 8 мая. Проект закона будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.
Соответствующий документ 9278 уже находится на сайте Верховной Рады.
Кроме того, в Украине 9 мая отметят День Европы. Президент подписал необходимый указ .
"Сегодня я подписал соответствующий указ, и ежегодно с завтрашнего дня, 9 мая, мы будем чествовать наше историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм", - отметил он.
По его словам, это будет День Европы, поддерживающий украинцев все девять лет агрессии и уже 439 дней полномасштабного вторжения.
"Это будет День Европы, которая помогает нам бороться по всем направлениям: на поле боя оружием, на дипломатической передовой – решительностью, против ракетного террора и зимнего блекаута, в экономике и на юридическом фронте. Это будет День Европы – нашей союзницы. Дающая убежище украинским женщинам и детям, которая не посягает на наш суверенитет и не ставит под сомнение наше право на собственный выбор национального пути, которая никогда не называет Украину "вымышленным" или "искусственным" образованием, которая дает нам свое оружие, чтобы мы могли защитить себя и ее – нашу Европу!" - говорится в обращении.
Много лет назад на нашем континенте была установлена традиция празднования Дня Европы для достижения достигнутых мира и единства. Сегодня единство на нашем континенте приближает нас к празднованию первого дня мира, говорит Зеленский.
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