Об этом он сказал в видеообращении 8 мая.

"Сегодня я подаю в Верховную Раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", - подчеркнул Зеленский.

По словам главы ВР Руслана Стефанчука , документ предусматривает изменения в действующее законодательство. Вместо Дня памяти и примирения предлагается установка в Украине Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов ежегодно 8 мая. Проект закона будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.

Соответствующий документ 9278 уже находится на сайте Верховной Рады.

Кроме того, в Украине 9 мая отметят День Европы. Президент подписал необходимый указ .

"Сегодня я подписал соответствующий указ, и ежегодно с завтрашнего дня, 9 мая, мы будем чествовать наше историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм", - отметил он.

По его словам, это будет День Европы, поддерживающий украинцев все девять лет агрессии и уже 439 дней полномасштабного вторжения.

"Это будет День Европы, которая помогает нам бороться по всем направлениям: на поле боя оружием, на дипломатической передовой – решительностью, против ракетного террора и зимнего блекаута, в экономике и на юридическом фронте. Это будет День Европы – нашей союзницы. Дающая убежище украинским женщинам и детям, которая не посягает на наш суверенитет и не ставит под сомнение наше право на собственный выбор национального пути, которая никогда не называет Украину "вымышленным" или "искусственным" образованием, которая дает нам свое оружие, чтобы мы могли защитить себя и ее – нашу Европу!" - говорится в обращении.

Много лет назад на нашем континенте была установлена традиция празднования Дня Европы для достижения достигнутых мира и единства. Сегодня единство на нашем континенте приближает нас к празднованию первого дня мира, говорит Зеленский.