Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и общую мобилизацию на 90 дней
Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить мобилизацию и военное положение в Украине еще на три месяца
Соответствующие законопроекты под номером 9259 и 9260 зарегистрированы в парламенте сегодня, 1 мая.
В пояснительных записках к проекту Закона об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" и проекте Закона об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации" предлагается продлить общую мобилизацию и военное положение в Украине с 20 мая 2023 г. года на 90 дней.
Это уже шестой раз Верховная Рада Украины будет голосовать за военное положение и общую мобилизацию с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года.
Военное положение и общую мобилизацию сначала объявили с 24 февраля по 25 мая 2022 года, а затем продолжали:
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с 25 мая по 23 августа 2022 года;
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с 23 августа по 21 ноября 2022 года;
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с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;
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с 19 февраля по 20 мая 2023 года.
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