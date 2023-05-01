Соответствующие законопроекты под номером 9259 и 9260 зарегистрированы в парламенте сегодня, 1 мая.

В пояснительных записках к проекту Закона об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" и проекте Закона об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации" предлагается продлить общую мобилизацию и военное положение в Украине с 20 мая 2023 г. года на 90 дней.

Это уже шестой раз Верховная Рада Украины будет голосовать за военное положение и общую мобилизацию с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года.

Военное положение и общую мобилизацию сначала объявили с 24 февраля по 25 мая 2022 года, а затем продолжали:

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023 года.