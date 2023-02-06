Зеленский предлагает продолжить действие военного положения и мобилизацию

Соответствующие законы уже зарегистрированы под номерами 8419 и 8420 .

Согласно тексту пояснительной записки к законопроекту 8419, Зеленский предлагает продлить военное положение в Украине еще на 90 суток, начиная с 19 февраля 2023 года.

Также с этой даты предлагается продолжить действие общей мобилизации.