Зеленский предлагает продолжить действие военного положения и мобилизацию
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации
Соответствующие законы уже зарегистрированы под номерами 8419 и 8420 .
Согласно тексту пояснительной записки к законопроекту 8419, Зеленский предлагает продлить военное положение в Украине еще на 90 суток, начиная с 19 февраля 2023 года.
Также с этой даты предлагается продолжить действие общей мобилизации.
- 16 ноября 2022 года Верховная Рада Украины продлила военное положение и мобилизацию до 19 февраля 2023 года.
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