Зеленский предлагает привлечь США к Нормандскому формату

Об этом он заявил на брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Еспресо.TV.

Зеленский отметил, что еще не успел обсудить вопрос привлечения США к урегулированию на Донбассе с канцлером Германии Ангелой Меркель, но это в планах его визита в Берлин.

"О привлечении Байденак нормандскому формату. Мы еще не успели об этом говорить. Я хотел бы, чтобы США помогали нам в вопросе мирного урегулирования на Донбассе. Это будет в нормандском формате, если участники будут за, или это будет в другом формате . Это вопрос переговоров. У меня будет встреча с Байденом, я также буду поднимать этот вопрос ", - подчеркнул он.

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