Зеленский предлагает привлечь США к Нормандскому формату
Президент Владимир Зеленский заявил об идее привлечения Соединенных Штатов Америки к переговорному процессу по урегулированию конфликта на Донбассе
Об этом он заявил на брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Еспресо.TV.
Зеленский отметил, что еще не успел обсудить вопрос привлечения США к урегулированию на Донбассе с канцлером Германии Ангелой Меркель, но это в планах его визита в Берлин.
"О привлечении Байденак нормандскому формату. Мы еще не успели об этом говорить. Я хотел бы, чтобы США помогали нам в вопросе мирного урегулирования на Донбассе. Это будет в нормандском формате, если участники будут за, или это будет в другом формате . Это вопрос переговоров. У меня будет встреча с Байденом, я также буду поднимать этот вопрос ", - подчеркнул он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 32.1Продажа 32.5
- Актуальное
- Важное