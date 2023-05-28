Зеленский предлагает наложить на Иран 50-летние санкции

Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что решение о санкциях против Ирана 27 мая принял Совет национальной безопасности и обороны. Теперь его должен утвердить парламент.

Известно, что санкции предусматривают полный запрет на проведение торговых сделок с Ираном.

Также отмечается, что планируется запретить инвестиции в Иран и передачу резидентами технологий, прав на объекты и прав интеллектуальной собственности.

Кроме того, предлагается остановить транзит ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины, предотвратить выведение капиталов резидентами Ирана.

Ответственными за реализацию постановления в случае его принятия будут Кабмин, Служба внешней разведки, Служба безопасности Украины и Национальный банк.