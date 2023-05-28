Зеленский предлагает наложить на Иран 50-летние санкции
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления, предусматривающий введение санкций против Ирана сроком на 50 лет
Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады.
Отмечается, что решение о санкциях против Ирана 27 мая принял Совет национальной безопасности и обороны. Теперь его должен утвердить парламент.
Известно, что санкции предусматривают полный запрет на проведение торговых сделок с Ираном.
Также отмечается, что планируется запретить инвестиции в Иран и передачу резидентами технологий, прав на объекты и прав интеллектуальной собственности.
Кроме того, предлагается остановить транзит ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины, предотвратить выведение капиталов резидентами Ирана.
Ответственными за реализацию постановления в случае его принятия будут Кабмин, Служба внешней разведки, Служба безопасности Украины и Национальный банк.
- 24 мая Владимир Зеленский обратился к иранскому народу с призывом прекратить поддержку российского террора в Украине.
- 27 мая Иран в очередной раз отверг обвинения президента Украины Владимира Зеленского в поставке России ударных дронов Shahed.
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