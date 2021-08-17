Об этом сказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает РБК-Украина .

"Так, президент уже направил письмо председателю ВР с просьбой созвать внеочередную сессию и рассмотреть там законопроект о Большом гербе. Комитет рассмотрел этот проект еще до завершения сессии парламента, поэтому решение комитета готово, он был одобрен. Поэтому документ может выноситься в зал", - сообщила она.

Нардеп допускает, что на заседании предложенный президентом законопроект будет одобрен только в первом чтении, а не в целом.

"В первом чтении достаточно 226 голосов, а в целом - 300 голосов. Я думаю, что будет понятно ближе ко дню проведения, будет ли он голосоваться в целом, или только в первом чтении", - пояснила она.

Дату проведения должен объявить спикер парламента. 23 или 24 августа запланировано проведение заседаний Рады.



Также информацию о такой инициативе Зеленского подтвердил нардеп от ЕС Алексей Гончаренко.





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