Зеленский предлагает на внеочередном заседании Рады утвердить Большой герб
Президент Владимир Зеленский инициировал внеочередную сессию Верховной Рады Украины. Он планирует, что народные депутаты рассмотрят вопрос утверждения Большого герба Украины
Об этом сказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает РБК-Украина .
"Так, президент уже направил письмо председателю ВР с просьбой созвать внеочередную сессию и рассмотреть там законопроект о Большом гербе. Комитет рассмотрел этот проект еще до завершения сессии парламента, поэтому решение комитета готово, он был одобрен. Поэтому документ может выноситься в зал", - сообщила она.
Нардеп допускает, что на заседании предложенный президентом законопроект будет одобрен только в первом чтении, а не в целом.
"В первом чтении достаточно 226 голосов, а в целом - 300 голосов. Я думаю, что будет понятно ближе ко дню проведения, будет ли он голосоваться в целом, или только в первом чтении", - пояснила она.
Дату проведения должен объявить спикер парламента. 23 или 24 августа запланировано проведение заседаний Рады.
Также информацию о такой инициативе Зеленского подтвердил нардеп от ЕС Алексей Гончаренко.
- Напомним, Верховная Рада проведет внеочередное заседание , посвященное "Крымской платформе".
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