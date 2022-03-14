Зеленский: правительство получило задачу максимально ослабить налоги для работы малого и среднего бизнеса

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении к украинцам, передает " Еспресо. TV ".

"На улицах городов должна появиться жизнь там, где позволяет безопасность. Любой бизнес, который может работать сегодня, должен работать, чтобы страна жила, чтобы начиналось восстановление Украины. Это зависит от каждого из нас, кто способен работать. Экономическое подавление Украины – это одна из задач войны против нас сегодня, мы должны отбиться от этого.Сохранить нашу экономику, наших людей.Поэтому правительство сегодня получило четкое поручение вернуть малый и средний бизнес, убрать все, что мешает, максимально ослабить налоги, убрать все сложности, чтобы система не давила, чтобы люди знали, что они могут работать так, как они могут и там, где они могут на время войны и послевоенного развития нужна новая налоговая модель. Нужно обновить финансовые правила, чтобы люди чувствовали, что можно проявлять гибкость", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним , война войной, а посевная по плану. Правительство пообещало поддержку аграриям

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