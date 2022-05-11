Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter.

По его словам, лидеры обсуждали военную помощь, сотрудничество в энергетике и дальнейшие санкции против России из-за широкомасштабного вторжения в Украину.

"Мы ценим высокий уровень диалога с Германией и поддержку нашей борьбы", – отметил Зеленский.

Заметим, что после демарша, когда-то пророссийского, президента Германии Штайнмайера украинско-немецкие отношения начали нормализоваться. Германия окончательно встала на путь поддержки и понимания преступных намерений Кремля. Признаком этого стало предоставление тяжелого вооружения.

После этого Зеленский позвонил Штайнмайеру, поблагодарил его и пригласил в Украину. Пока визита ключевых лиц Германии в Украину не было, однако Киев в последние дни посетили лидер оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц. 8 мая президент Бундестага Бербаль Бас, а 10 – министр иностранных дел Анналена Бербок.

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