Зеленский позвонил Шольцу. Говорили о военной помощи, санкциях против РФ и энергетике
Президент Украины провел телефонный разговор с канцлером Германии
Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter.
По его словам, лидеры обсуждали военную помощь, сотрудничество в энергетике и дальнейшие санкции против России из-за широкомасштабного вторжения в Украину.
"Мы ценим высокий уровень диалога с Германией и поддержку нашей борьбы", – отметил Зеленский.
- Заметим, что после демарша, когда-то пророссийского, президента Германии Штайнмайера украинско-немецкие отношения начали нормализоваться. Германия окончательно встала на путь поддержки и понимания преступных намерений Кремля. Признаком этого стало предоставление тяжелого вооружения.
- После этого Зеленский позвонил Штайнмайеру, поблагодарил его и пригласил в Украину. Пока визита ключевых лиц Германии в Украину не было, однако Киев в последние дни посетили лидер оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц. 8 мая президент Бундестага Бербаль Бас, а 10 – министр иностранных дел Анналена Бербок.
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