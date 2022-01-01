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Зеленский поздравлял с Новым годом без гимна и флага
В отличие от аналогичных предыдущих случаев официальное видео новогоднего поздравления президента Владимира Зеленского с началом нового 2022 года не содержит звучания государственного гимна Украины в начале выступления. Не видно в кадре и государственный флаг Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В прошлом году во время новогоднего поздравления флаг Украины и президентский штандарт были сбоку от президента.
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В этом приветствии рядом с президентом видны только украшения.
В прошлом году перед Зеленским сидели на стульчиках дети, а на этот раз – немало гостей за накрытыми столами в Мариининском дворце.
Кроме того, пользователи сети обращают внимание на сходство приветственного слова Владимира Зеленского с выступлениями Путина и Лукашенко : та же риторика в советском стиле относительно "героев" из разных профессий, которые держат страну, те же тематические акценты, тоже самое избегание важных тем и тому подобное.
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