Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в телеграмме.

"Женская сборная Украины во второй раз в истории завоевала "золото" на шахматной Олимпиаде. Мария и Анна Музычук, Анна Ушенина, Юлия Осьмак и Наталья Букса – вся страна гордится вашим результатом", - пишет Зеленский.

Зеленский отметил, что сине-желтое знамя будет в каждом уголке нашей страны.

"Без никаких гамбитов – не жертвуя ничем в обмен на что-то – мы вернем каждую клетку своей земли. Потому что, несмотря на любые дебюты, блокады и пафосные угрозы уничтожить нас в два хода, все враги Украины рано или поздно попадают в цугцванг – беспомощное положение, когда любой их ход приводит к проигрышу партии. Пешки кончатся. Офицеры будут биты. Тяжелых фигур не останется. И голый король услышит: Шах, Мат, Слава Украине!", - добавил он.

Женская сборная Украины завоевала золотые медали Всемирной шахматной Олимпиады-2022.

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