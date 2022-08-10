Зеленский поздравил женскую сборную Украины, которая во второй раз в истории завоевала золото шахматной олимпиады
Владимир Зеленский поздравил женскую сборную Украины, которая во второй раз в истории завоевала золото на шахматной олимпиаде в Ченнае (Индия), Украина победила Польшу со счетом 3:1
Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в телеграмме.
"Женская сборная Украины во второй раз в истории завоевала "золото" на шахматной Олимпиаде. Мария и Анна Музычук, Анна Ушенина, Юлия Осьмак и Наталья Букса – вся страна гордится вашим результатом", - пишет Зеленский.
Зеленский отметил, что сине-желтое знамя будет в каждом уголке нашей страны.
"Без никаких гамбитов – не жертвуя ничем в обмен на что-то – мы вернем каждую клетку своей земли. Потому что, несмотря на любые дебюты, блокады и пафосные угрозы уничтожить нас в два хода, все враги Украины рано или поздно попадают в цугцванг – беспомощное положение, когда любой их ход приводит к проигрышу партии. Пешки кончатся. Офицеры будут биты. Тяжелых фигур не останется. И голый король услышит: Шах, Мат, Слава Украине!", - добавил он.
- Женская сборная Украины завоевала золотые медали Всемирной шахматной Олимпиады-2022.
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