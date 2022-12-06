Пост из видео он обнародовал в телеграмме.

"Наши Вооруженные Силы защищают родную землю, а это дает сильнейшую мотивацию из возможных. Борются за свободу, а это всегда умножает любую силу. Отстаивают правду, а потому и будущее Украины", - заметил Зеленский.

По словам президента, вся Украина гордится, восхищается и благодарит каждого и каждую.

Во вторник, 6 декабря, в Украине отмечается День Вооруженных Сил. В этом году праздник актуален как никогда, ведь украинские воины каждый день, каждый час, ежеминутно защищают нашу землю от вражеского войска РФ. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил военных с Днем Вооруженных Сил Украины и пожелал скорейшего восстановления раненым воинам.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb