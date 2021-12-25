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Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

25 декабря, 2021 суббота
09:29
Общество Зеленский

Президент Владимир Зеленский поздравил христиан западного обряда с Рождеством Христовым

Приветствие Зеленский выложил в Facebook.

"В эти дни миллионы людей в Украине и на планете Земля отмечают Рождество Христово! Символ лучших человеческих добродетелей – любви, доброты и милосердия. Пусть они объединяют каждую нашу семью и нашу одну большую семью – Украину! Желаю всем крепкого здоровья, большого изобилия и счастливого Рождества! Христос родился! Славим Его!" - сказал Зеленский.

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Рождество
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