Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Приветствие Зеленский выложил в Facebook.

"В эти дни миллионы людей в Украине и на планете Земля отмечают Рождество Христово! Символ лучших человеческих добродетелей – любви, доброты и милосердия. Пусть они объединяют каждую нашу семью и нашу одну большую семью – Украину! Желаю всем крепкого здоровья, большого изобилия и счастливого Рождества! Христос родился! Славим Его!" - сказал Зеленский.

В субботу, 25 декабря, христиане западного обряда празднуют Рождество Христово.

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