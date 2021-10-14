Зеленский поздравил украинцев с Днем защитников и защитниц
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем защитников и защитниц Украины
Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента .
"Поздравляю вас с Днем защитников и защитниц Украины. Этот всенародный праздник вобрал в себя глубинные исторические традиции украинцев и неразрывно соединился с праздником Покрова и Днем Украинского казачества. В эти сложные для Украины годы вы ежедневно совершаете подвиг - с оружием в руках защищаете родную землю от российского агрессора ", - говорится в поздравлении.
Президент от имени украинского народа поблагодарил всех защитников и защитниц Украины за добросовестное выполнение воинского, служебного и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование.
Также Зеленский вспомнил о погибших за свободу и независимость Украины.
"Низко кланяемся светлой памяти павших и вспоминаем всех, кто в разные времена национальной истории погиб в борьбе за свободу и независимость Украинского государства", - подчеркнул президент.
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