Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости

Об этом передает Еспресо.TV.



Зеленский отметил, что 24 августа 1991 года Украина возобновила свою государственность. А 24 августа 2021 Украина наконец осознает это.



"Я поздравляю всех нас с этим великим и важным днем. Сегодня мы отмечаем 30 годовщину провозглашения независимости Украины, 30 годовщину его получения, а справедливее, на мой взгляд, сказать 30-ю годовщину восстановления независимости Украины", - сказал он.



Президент отметил, что украинская история и наше государство уникальны.

"Мы будем возвращать ни только своих, мы будем возвращать свое. Это исторические и культурные ценности нашего государства, находящихся за рубежом. Мы больше никогда и никому не подарим ни один камешек нашей истории, не дадим оккупировать ни одну страницу нашей истории, аннексировать наших писателей, наших ученых, наших героев, которые побеждали нацизм", - сказал он.



Праздничное действо для вас транслирует Еспресо.TV здесь.

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