Зеленский поздравил "своего друга" Трюдо с победой на парламентских выборах и пригласил в Киев

Об этом он написал в Twitter.

"Поздравляю Трюдо с победой на выборах. Уверен, что особое партнерство между Украиной и Канадой в дальнейшем будет углубляться. Жду своего друга Джастина Трюдо в Киеве с визитом", - написал Зеленский.

Правящая Либеральная партия Трюдо победила на парламентских выборах, которые состоялись 20 сентября.