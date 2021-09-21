Зеленский поздравил "своего друга" Трюдо с победой на парламентских выборах и пригласил в Киев
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с победой на парламентских выборах
Об этом он написал в Twitter.
"Поздравляю Трюдо с победой на выборах. Уверен, что особое партнерство между Украиной и Канадой в дальнейшем будет углубляться. Жду своего друга Джастина Трюдо в Киеве с визитом", - написал Зеленский.
Правящая Либеральная партия Трюдо победила на парламентских выборах, которые состоялись 20 сентября.
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