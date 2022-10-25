Об этом Зеленский написал в twitter .

Он выразил готовность вместе с новым премьером укреплять украинско-британское стратегическое партнерство.

"Поздравляю Риши Сунака со вступлением в должность премьер-министра Великобритании. Желаю успешно преодолеть все вызовы, которые сегодня предстали перед британским обществом и миром. Готов вместе и дальше укреплять украинско-британское стратегическое партнерство", - написал Зеленский.

20 октября Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьера Великобритании.

24 октября стало известно, что новым премьером станет Риши Сунак .

25 октября король Великобритании Чарльз III принял отставку Лиз Трасс с должности премьера и поручил Риши Сунаку сформировать новое правительство.

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