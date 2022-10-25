Зеленский поздравил Сунака с вступлением в должность премьера Британии
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Риши Сунака с назначением премьер-министром Великобритании
Об этом Зеленский написал в twitter .
Он выразил готовность вместе с новым премьером укреплять украинско-британское стратегическое партнерство.
"Поздравляю Риши Сунака со вступлением в должность премьер-министра Великобритании. Желаю успешно преодолеть все вызовы, которые сегодня предстали перед британским обществом и миром. Готов вместе и дальше укреплять украинско-британское стратегическое партнерство", - написал Зеленский.
- 20 октября Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьера Великобритании.
- 24 октября стало известно, что новым премьером станет Риши Сунак .
- 25 октября король Великобритании Чарльз III принял отставку Лиз Трасс с должности премьера и поручил Риши Сунаку сформировать новое правительство.
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