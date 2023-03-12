Зеленский поздравил Петра Павела со вступлением в должность президента Чехии

Об этом он написал в телеграме .

Кроме того, главы государств обсудили ситуацию на фронте, потребности и движение Украины в Евросоюз.

"Провел разговор с Президентом Чехии Петром Павелом. Поздравил с официальным вступлением в должность. Проинформировал о ситуации на фронте, наших потребностях безопасности. Говорили о движении Украины в Евросоюз. Договорились и дальше активно взаимодействовать. Поддержка Чехии важна для Украины в борьбе с российской агрессией!" – говорится в сообщении.