Зеленский поздравил Петра Павела со вступлением в должность президента Чехии
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 12 марта, поздравил Петра Павела с вступлением в должность президента Чехии
Об этом он написал в телеграме .
Кроме того, главы государств обсудили ситуацию на фронте, потребности и движение Украины в Евросоюз.
"Провел разговор с Президентом Чехии Петром Павелом. Поздравил с официальным вступлением в должность. Проинформировал о ситуации на фронте, наших потребностях безопасности. Говорили о движении Украины в Евросоюз. Договорились и дальше активно взаимодействовать. Поддержка Чехии важна для Украины в борьбе с российской агрессией!" – говорится в сообщении.
- 28 января Павел победил на выборах президента Чехии. В четверг 9 марта в Пражском граде прошла его инаугурация, Павел стал четвертым главой государства.
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