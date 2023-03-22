Зеленский поздравил мусульман с началом Рамадана

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 22 марта поздравил украинских мусульман традиционным для этого времени поздравлением "Рамадан мубарак!" ("счастливого Рамадана", или "Благословенный Рамадан", – ред.)

Зеленский напомнил, что в этом году значительная часть украинского мусульманского сообщества, крымскотатарского народа, вынуждена встречать Рамадан в оккупации, "под угрозой российских репрессий и издевательств в Крыму, под обстрелами в других частях Украины и в боях на передовой". И добавил, что не сомневается: Украина вернет свободу, уважение, безопасность всему государству и всем общинам.

"И пусть сила молитвы в этот священный месяц поможет нам в очищении Украины от российского безбожного зла, от тех, кто не верит на самом деле ни во что и именно поэтому способен на такой террор. Пусть следующий Рамадан начнется в мире и на всей свободной от России украинской земли. Рамадан мубарак!" – сказал Зеленский