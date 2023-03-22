Зеленский поздравил мусульман с началом Рамадана
Вечером 22 марта в Украине начался священный для мусульман месяц Рамадан
Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 22 марта поздравил украинских мусульман традиционным для этого времени поздравлением "Рамадан мубарак!" ("счастливого Рамадана", или "Благословенный Рамадан", – ред.)
Зеленский напомнил, что в этом году значительная часть украинского мусульманского сообщества, крымскотатарского народа, вынуждена встречать Рамадан в оккупации, "под угрозой российских репрессий и издевательств в Крыму, под обстрелами в других частях Украины и в боях на передовой". И добавил, что не сомневается: Украина вернет свободу, уважение, безопасность всему государству и всем общинам.
"И пусть сила молитвы в этот священный месяц поможет нам в очищении Украины от российского безбожного зла, от тех, кто не верит на самом деле ни во что и именно поэтому способен на такой террор. Пусть следующий Рамадан начнется в мире и на всей свободной от России украинской земли. Рамадан мубарак!" – сказал Зеленский
- Рамадан – это священный для мусульман месяц, время поста, молитв и добрых поступков. В 2023 году Рамадан, в зависимости от часового пояса, начинается 22 или 23 марта (в Украине - 22 марта), заканчивается же соответственно 21 или 22 апреля.
- В течение Рамадана мусульмане не едят и не пьют воды от рассвета и до заката. Ночью можно употреблять в пищу любую пищу, за исключением запрещенной для всех мусульман (например, свинины). Каждое утро в Рамадан мусульмане произносят специальные слова с намерением соблюдать пост (ниат), а в течение дня пять раз совершают намаз – ежедневные молитвы, и читают Коран.
- Во время Рамадана принято делать добрые дела и подавать милостыню нуждающимся.
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