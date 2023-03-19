Зеленский поздравил Лину Костенко с днем рождения

Об этом он написал в telegram .

"Сегодня день рождения легенды украинской поэзии Лины Костенко. Иногда горькие, но меткие слова поэтессы описывают боль и одновременно силу украинцев. Спасибо за ваш вклад в украинскую культуру и за несокрушимое благородство", - подчеркнул он.

Он также процитировал одно из ее стихов:

"Ми воїни. Не ледарі. Не лежні.

І наше діло праведне й святе.

Бо хто за що, а ми за незалежність.

Отож нам так і важко через те".

Также у себя в telegram поздравил поэтессу министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Легенде Лине Костенко 93 года. Образец романтики, нежности, силы и духовности. Ее вклад в культуру нации невозможно переоценить", - написал он.

Ткаченко пожелал поэтессе здоровья и сил, чтобы дальше творить нашу культурную историю.