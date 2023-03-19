Зеленский поздравил Лину Костенко с днем рождения
Президент Владимир Зеленский поблагодарил известную поэтессу Лину Костенко за ее вклад в украинскую культуру и несокрушимое благородство
Об этом он написал в telegram .
"Сегодня день рождения легенды украинской поэзии Лины Костенко. Иногда горькие, но меткие слова поэтессы описывают боль и одновременно силу украинцев. Спасибо за ваш вклад в украинскую культуру и за несокрушимое благородство", - подчеркнул он.
Он также процитировал одно из ее стихов:
"Ми воїни. Не ледарі. Не лежні.
І наше діло праведне й святе.
Бо хто за що, а ми за незалежність.
Отож нам так і важко через те".
Также у себя в telegram поздравил поэтессу министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Легенде Лине Костенко 93 года. Образец романтики, нежности, силы и духовности. Ее вклад в культуру нации невозможно переоценить", - написал он.
Ткаченко пожелал поэтессе здоровья и сил, чтобы дальше творить нашу культурную историю.
- Лина Костенко в этом году отмечает свой уже 93-й день рождения. Выдающийся автор создала невероятно много мощной вдумчивой поэзии, которая в разные периоды вдохновляет и поддерживает украинцев.
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