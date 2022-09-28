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Зеленский поздравил лидера правой партии Мелони с победой на выборах в Италии

28 сентября, 2022 среда
03:30
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джорджу Мелони, лидера правой партии "Братья Италии", победившей на выборах в парламент

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на twitter Зеленского.

"Поздравляем Джорджу Мелони и ее политическую силу с победой на выборах. Ценим постоянную поддержку Украины со стороны Италии в борьбе с российской агрессией. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество с новым итальянским правительством", - написал президент Украины Владимир Зеленский на итальянском языке.

Мелони отреагировала на приветствие Зеленского.

"Уважаемый Зеленский. Вы знаете, что можете рассчитывать на нашу верную поддержку в деле свободы украинского народа. Будьте сильны и берегите свою веру!", - написала лидер правой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони.

На выборах в парламент Италии партия "Братья Италии" набрала больше всего голосов – 26%. Их соратники – "Лига" Маттео Сальвини и "Forza Italia" Сильвио Берлускони – набрали по 9% и 8% соответственно.

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Украина
политика
Италия
Владимир Зеленский
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