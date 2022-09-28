Зеленский поздравил лидера правой партии Мелони с победой на выборах в Италии
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джорджу Мелони, лидера правой партии "Братья Италии", победившей на выборах в парламент
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на twitter Зеленского.
"Поздравляем Джорджу Мелони и ее политическую силу с победой на выборах. Ценим постоянную поддержку Украины со стороны Италии в борьбе с российской агрессией. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество с новым итальянским правительством", - написал президент Украины Владимир Зеленский на итальянском языке.
Мелони отреагировала на приветствие Зеленского.
"Уважаемый Зеленский. Вы знаете, что можете рассчитывать на нашу верную поддержку в деле свободы украинского народа. Будьте сильны и берегите свою веру!", - написала лидер правой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони.
На выборах в парламент Италии партия "Братья Италии" набрала больше всего голосов – 26%. Их соратники – "Лига" Маттео Сальвини и "Forza Italia" Сильвио Берлускони – набрали по 9% и 8% соответственно.
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