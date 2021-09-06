Зеленский поздравил иудеев с праздником Рош ха-Шана

Об этом он написал в Twitter.



"Искренние поздравления иудеям с праздником Рош ха-Шана, новым 5782 годом! Многовековая традиция собирает семьи вместе и дает сил на полный добром новый год. Еврейская община - неотъемлемая часть культурной и религиозной жизни Украины. Пусть Всевышний в Книге Жизни запишет вам хороший год! " - отметил президент.

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