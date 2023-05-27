Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

"Грузия отмечает День независимости. Я поздравляю весь народ Грузии и желаю быть вместе с нами и всеми другими народами Европы в свободной, мирной и объединенной европейской семье. Я желаю этого всей Грузии – и тем частям вашей страны, которые пока в российской оккупации. Пока! Грузия является одной из давних и уважаемых исторических сил, и эту силу не преодолеть, я в этом уверен. Оккупант проиграет", - отметил Зеленский.

Поздравление Зеленский завершил фразой на грузинском языке, который в украинском переводе означает: "Да здравствует свободная Грузия".