Зеленский поздравил Грузию с Днем Независимости, пожелав освободиться от оккупации РФ
Президент Владимир Зеленский поздравил Грузию с Днем Независимости и пожелал стране освободиться от российской оккупации
Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.
"Грузия отмечает День независимости. Я поздравляю весь народ Грузии и желаю быть вместе с нами и всеми другими народами Европы в свободной, мирной и объединенной европейской семье. Я желаю этого всей Грузии – и тем частям вашей страны, которые пока в российской оккупации. Пока! Грузия является одной из давних и уважаемых исторических сил, и эту силу не преодолеть, я в этом уверен. Оккупант проиграет", - отметил Зеленский.
Поздравление Зеленский завершил фразой на грузинском языке, который в украинском переводе означает: "Да здравствует свободная Грузия".
- Напомним, правительство Грузии занимает четкую пророссийскую позицию, а госпожа президент страны Саломе Зурабишвили критикует его за это и всячески поддерживает Украину.
- Против сближения с Россией и торможения евроатлантического вектора развития страны также подавляющая часть народа Грузии, который, в частности, активно выступил против возобновления авиасообщения с агрессором.
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