Об этом сообщает Netflix в Twitter.

Интервью станет эпизодом шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении". А премьера отдельного специального фильма состоится позже в этом году.

20 октября Украина наградила американский провайдер медийных услуг Netflix "Отличием мира" за поддержку и помощь нашей стране во время российской войны.

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