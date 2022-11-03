Зеленский появится в шоу Дэвида Леттермана: ведущий приезжал в Киев взять интервью
Дэвид Леттерман посетил Киев и записал интервью с Владимиром Зеленским для своего шоу на Netflix
Об этом сообщает Netflix в Twitter.
Интервью станет эпизодом шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении". А премьера отдельного специального фильма состоится позже в этом году.
- 20 октября Украина наградила американский провайдер медийных услуг Netflix "Отличием мира" за поддержку и помощь нашей стране во время российской войны.
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